ALEMS| CPI suspende trabalhos no período de recesso, mas as apurações continuam

A CPI da Energisa realizou nesta quarta-feira (18) mais uma reunião interna da Comissão que investiga supostas irregularidades cometidas na cobrança da tarifa de luz pela concessionária distribuidora de energia elétrica no Mato Grosso do Sul. No Plenarinho da Assembleia Legislativa, o presidente da CPI, deputado estadual Felipe Orro, anunciou a suspensão, explicando que fica adiada também a contagem do prazo de 120 dias para o encerramento dos trabalhos.





“As sessões da Comissão serão interrompidas pelo recesso parlamentar, mas nós continuamos o trabalho. Temos muitos documentos a analisar, temos muitas denúncias para apurar, tem muita informação chegando do interior. Agradeço desde já as manifestações de apoio e também as denúncias fundamentadas que têm chegado aos autos da CPI”, finaliza Felipe.





A reunião composta pelo presidente, deputado Felipe Orro e o relator da CPI, deputado Capitão Contar, foi encerrada por falta de quórum mínimo dos membros que compõe a Comissão. Os trabalhos na Assembleia Legislativa recomeçam na primeira semana de fevereiro e já na quarta-feira (05/02), os deputados devem iniciar as primeiras oitivas, em caráter sigiloso, para proteção das testemunhas.